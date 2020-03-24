К акции #МЫВМЕСТЕ присоединились более 700 компаний и объединений

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24 марта, вторник  |  Последнее обновление — 16:35  |  vz.ru
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Чем опасна массовая раздача наличных в борьбе с кризисом

Простая раздача денег вряд ли поможет американцамФото: Courier & Press-USA TODAY NETWORK/Reuters
Тысяча долларов в руки каждому гражданину, «раздача денег с вертолета»! Эти и другие подобные меры планируют предпринять власти США (и других стран) в борьбе с вызванным коронавирусом экономическим кризисом. Однако действительно ли подобный рецепт поможет американцам, да и всей мировой экономике?  Подробности...
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В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
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Зачем Россия помогает Италии

Еще в советское время между нашими странами сложились «особые отношения»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
На помощь Италии, буквально задыхающейся под гнетом коронавируса, более благополучная в этом смысле Россия направила 14 самолетов ВКС с медицинским оборудованием и персоналом. Этот жест оценили в Европе, но частью российского общества он был воспринят неоднозначно: нужно ли расходовать ресурсы на страны НАТО, когда они могут понадобиться самим? Нужно, и вот почему.  Подробности...
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Чего Москва ждет от нового президента Абхазии

Аслан Бжания стал символом политического обновления АбхазииФото: Artur Lebedev/АР/ТАСС
В Абхазии в первом туре выбрали пятого по счету президента страны. Им прогнозируемо стал кандидат от объединенной оппозиции Аслан Бжания. Почему представителю оппозиции удалось переиграть своих конкурентов, на какие перемены в жизни страны надеются абхазские избиратели и способен ли новый президент оправдать эти надежды? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Ничто так не успокаивает, как чужая паника

Алексей Алешковский, сценарист
Мы или один народ, независимо от своих идеологических симпатий и антипатий, или враждующие участники бесконечного, бессмысленного и беспощадного ток-шоу, которые нуждаются только в наркотическом хайпе, покуда им не указали на выход. Нам всем нужны ориентиры. Подробности...

Вместо объятий – сильное государство

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Как так получается, что именно в Южной Европе вирус пожинает плоды столь успешно. Откуда столько жертв? Итальянцев (а вместе с ними и других жителей Южной Европы) убивает не столько вирус, сколько сочетание вещей, в которых, как казалось, нет зла. Подробности...
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Сеть поразил вирус хайпожорки

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для того, чтобы привлечь внимание, нужно делать резкие и пугающие высказывания, а главное – оспаривать то, что говорят официальные власти и официальная медицина. Не так важно, с какой позиции. Подробности...
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

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          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
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          • Нет

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              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?

              К акции #МЫВМЕСТЕ присоединились более 700 компаний и объединений

              24 марта 2020, 16:14

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              Более 700 компаний и объединений присоединились к общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, инициированной Народным фронтом, всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», Ассоциацей волонтерских центров и платформой DOBRO.RU.

              Организаторы и партнеры акции на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказали о работе горячей линии, деятельности волонтерских штабов помощи пожилым и маломобильным гражданам и интересных кейсах, происходящих в рамках объединения россиян против распространения коронавируса, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

              Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов сообщил, что на горячую линию помощи пожилым и маломобильным людям поступило более 4,5 тыс. обращений и их количество растет, 150 некоммерческих организаций участвуют в акции #МЫВМЕСТЕ.

              «К этой работе подключились все – наш волонтерский корпус, Ассоциация волонтерских центров, «Волонтеры-медики», которые взяли на себя основной удар по этой работе и на базе их корпуса сформировано это волонтерское сообщество, которое сейчас идет к пожилым, помогает им, покупает продукты, лекарства. Но как только заработала горячая линия стало понятно, что количество запросов со стороны людей и от желающих помочь – огромно. Отсюда родился наш совместный проект МЫВМЕСТЕ, который подсказала сама жизнь», – рассказал Кузнецов.

              Сопредседатель ЦШ ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров призвал участников двух сезонов флагманского конкурса «Цифровой прорыв» делиться идеями и IT-проектами, которые могут внести свой вклад в борьбу с COVID-19. Инициативы в области здравоохранения, медицины, анализа данных и статистики, дистанционного образования и дистанционной помощи можно присылать на info@leadersofdigital.ru. Лучшие предложения передадут в оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом, а также в Минкомсвязь и Минобрнауки России.

              «Также на базе Мастерской управления «Сенеж» мы готовимся запустить линейку новых образовательно-информационных продуктов, связанных с работой на удаленке. Наши эксперты расскажут, как управлять организацией,  обеспечивать ее эффективность и продуктивность, выстраивать трудовые отношения; оформлять отчетность в условиях дистанционной работы. Старт этой программы мы запланировали на апрель», – заявил Комиссаров.

              Единая регистрация волонтеров осуществляется на http://мывместе2020.рф. На портале DOBRO.RU создана отдельная категория «Коронавирус» для агрегации всех проходящих в России мероприятий с участием волонтеров. Председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук объяснил, что для подтверждения личности волонтеры используют специальный бейдж с номером телефона, по которому можно подтвердить принадлежность волонтера к региональному волонтерскому штабу, и паспорт.

              «Мы стараемся уберечь волонтеров и тех людей, которым они помогают. Безопасность для нас превыше всего. Людей, которые находятся в группе риска, в нашей стране около 30 миллионов», – отметил Савчук.

              Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы DOBRO.RU Артем Метелев сообщил, что за три дня работы проекта получена 1231 заявка от партнеров, желающих помочь – предоставить транспорт, грузовики, продукты, деньги, медицинский инвентарь, оказать юридическую или психологическую поддержку.

              «То, что происходит сейчас в рамках акции, одновременно и чудо, и нормальная реакция здорового общества, которое сплочается в трудную минуту. Весь этот ресурс мы будем направлять на помощь людям и учреждениям, у которых есть потребности, дефицит и другие сложности, вызванные коронавирусом. Призываем всех предпринимателей принять участие в акции. На сайте также доступна 91 возможность бесплатного обучения, просмотра уникальных культурных проектов, развлечений. В ближайшие дни там появится категории возможностей от НКО и различных конкурсов», – добавил Метелев.

              Существующая ситуация обладает новыми точками роста для IT бизнеса, считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

              «РАЭК как оператор цифрового прорыва, быстро среагировали на ситуацию и призвали участников 2019 и уже 2020 года объединиться. Существует большое количество приложений и онлайн-сервисов, которые помогают поддерживать комфортную жизнь в условиях самоизоляции, подобные приложения помогают контролировать состояние здоровья или связаться с врачом, заказать на дом еду или заняться онлайн-образованием. Мы передадим информацию об этих проектах в Штаб и Минкомсвязь, Понимая всю сложность эпидемиологической ситуации, мы предложили на базе участников ЦП создать команды-IT-добровольцев, которые в регионах смогут оказать жителям консультационную ИТ помощь: при проблемах перехода вузов на дистанционное обучение, настройка необходимых сервисов для информационной поддержке пожилых людей, другие необходимые региону IT-решения».

              Президент Фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова рассказала, что фонд, участвуя в акции #МЫВМЕСТЕ, оказывает в первую очередь помощь одиноким пожилым людям.

              «Мы оперативно подключились к работе штабов во всех регионах, активно работаем с нашими партнерами. Акция никого не оставляет равнодушными, очень многие готовы выделять продукты, их привозить, жертвовать деньги. Желающих поучаствовать и помочь мы приглашаем на сайт продовольствие.рф, там можно пожертвовать сумму денег на закупку продуктов нуждающимся. Списки мы формируем совместно с центрами социальной защиты населения, а также с партнерскими региональными организациями», – сказала она.

              К #мывместе продолжают присоединяться компании и НКО. Свои ресурсы уже предоставили Росконгресс, Ростелеком, «Волонтеры Конституции». Ведутся переговоры с «Тинькофф».

              Добровольцы отрабатывают заявки, поступившие на горячую линию по номеру 8 (800)-200-34-11.


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