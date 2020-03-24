Иванов подтвердил улучшение экологии на фоне COVID-19

Глобальная экология резко улучшилась на фоне развития пандемии коронавируса, потому что перестали работать многие промышленные предприятия, загрязняющие воздух, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Ситуация с экологией в глобальном масштабе на фоне обострения (темпов распространения коронавирусной инфекции) резко улучшилась. Потому что многие промышленные предприятия встали, особенно в Китае. И это общее мнение, не подлежащее сомнению, что ситуация резко улучшилась», – передает РИА «Новости» слова Иванова.

«Но то, что это сама природа самоочищается, – я не думаю», – добавил он.

Ранее президент Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, призвав не верить каким-либо вбросам и фейкам.