Рейтинги «Вечернего квартала» упали вдвое после ухода Зеленского

Телевизионные рейтинги шоу «Вечерний квартал» снизились почти в два раза после избрания Владимира Зеленского президентом Украины, сообщают украинские СМИ.

По информации издания «Обозреватель», за последние полгода украинцы стали меньше смотреть политическую сатиру.

«Кварталовцам» не удалось сохранить прежнюю «зубастость» плюс сказался уход ведущей звезды», – пишет издание.

Отмечается, что согласно статистике 5-6% украинцев смотрят шоу при любых обстоятельствах.

«Довольно хорошие показатели, которые давали реальный результат на пике популярности программы где-то в середине 2018 года. С тех пор рейтинги неумолимо падают», – говорится в сообщении.

Издание уточняет, что на начало 2019 года аудитория «Квартала» охватывала 14% -16% зрителей от 18 до 54 лет в городах с населением 50 тыс. и более жителей, а в 2020 году она сократилась до 9,7% в феврале и до 7,15% в марте.

«Это примерно в два раза меньше, чем обычно, и существенно для такого уровня шоу», – отмечается в публикации.

В качестве причины издание называет уход главной звезды шоу Владимира Зеленского в политику, а также минимальный уровень критики власти в программах.

Ранее российский шоумен и телеведущий Гарик Мартиросян признался, что назначение Зеленского на пост президента Украины буквально лишило смысла жизни всех участников КВН.