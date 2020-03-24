МВД заявило об усилении влияния западных спецслужб на молодежь

Иностранные спецслужбы и некоторые зарубежные организации усиливают влияние на российскую молодежь, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, следует из подготовленных МВД изменениях в стратегию противодействия экстремизму в России до 2025 года.

Проект документа размещен во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

«Специальные службы и организации отдельных государств наращивают информационно-психологическое воздействие на население России, прежде всего на молодежь, в целях разрушения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, дестабилизации внутриполитической и социальной ситуации в стране», – передает ТАСС сообщение МВД.

В документе уточняется, что дестабилизирующее влияние на ситуацию оказывает деятельность отдельных зарубежных организаций и подконтрольных им российских объединений.

В частности, они действуют под видом гуманитарных, образовательных, культурных, национальных и религиозных проектов, подстрекая к протестной активности население с использованием социально-экономических, экологических и других факторов.