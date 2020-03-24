ОСК начала строить беспилотный катамаран

Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начал строительство беспилотного радиоуправляемого катамарана, сообщила пресс-служба предприятия.

«Средне-Невский судостроительный завод ... приступил к работам по изготовлению элементов корпуса легкосборных многофункциональных радиоуправляемых безэкипажных судов. Их создание развёрнуто на базе опытного производства завода по заказу Санкт-Петербургского политехнического университета», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Проект обозначен шифром «Катамаран-КК», это маломерное судно катамаранного типа с двумя килями-поплавками, соединёнными мостовой частью ферменного типа. Средне-Невский судостроительный завод выполняет работы по созданию композитных корпусов будущих судов, выполненных из полимерных композиционных материалов на основе углеродного волокна. Всего завод должен создать комплекты корпусов для четырех судов, передача которых заказчику запланирована на май 2020 года.



«Финальная сборка катамаранов будет проходить на базе СПбПУ. Каждое судно будет оборудовано солнечными батареями для питания электродвигателей, а также автономной системой управления, позволяющей осуществлять его безэкипажную эксплуатацию. Концепция проекта предполагает возможность установки на катамараны различного оборудования для анализа проб воды, воздуха, измерения уровня радиации и других видов экологического мониторинга», – говорится в сообщении.

Безэкипажные катамараны после завершения испытаний планируется передать в Кронштадтский морской кадетский военный корпус.