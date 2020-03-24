Шойгу прошел тест на коронавирус после командировки в Сирию

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24 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Чем опасна массовая раздача наличных в борьбе с кризисом

Простая раздача денег вряд ли поможет американцамФото: Courier & Press-USA TODAY NETWORK/Reuters
Тысяча долларов в руки каждому гражданину, «раздача денег с вертолета»! Эти и другие подобные меры планируют предпринять власти США (и других стран) в борьбе с вызванным коронавирусом экономическим кризисом. Однако действительно ли подобный рецепт поможет американцам, да и всей мировой экономике?  Подробности...
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В мире растет запрос на защиту и крепкую власть

Обновленная Конституция закрепляет принцип поддержки здравоохранения государствомФото: РИА Новости
Пандемия коронавируса и порожденный ею спад в мировой экономике продемонстрировали способность разных стран мира оказывать помощь своим гражданам в условиях кризиса, доказав, что доступная медпомощь и меры соцзащиты должны быть гарантированы гражданам всегда, особенно в период глобальных угроз. Как нестабильность заставляет людей и государство переосмысливать свои базовые ценности? Подробности...
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Ученые не признаются в создании коронавируса

Официальная версия происхождения COVID-2019 пестрит нестыковкамиФото: CDC/Reuters
Представители академической науки утверждают, что одолевший планету коронавирус появился естественным путем и что его искусственное происхождение исключено. Однако история уже знает случай, когда ученым удалось синтезировать болезнетворный коронавирус и произошло это не где-нибудь, а в Ухане. Возможно ли то, что он случайно вырвался на свободу? Каковы доводы против этого?  Подробности...
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Чего Москва ждет от нового президента Абхазии

Аслан Бжания стал символом политического обновления АбхазииФото: Artur Lebedev/АР/ТАСС
В Абхазии в первом туре выбрали пятого по счету президента страны. Им прогнозируемо стал кандидат от объединенной оппозиции Аслан Бжания. Почему представителю оппозиции удалось переиграть своих конкурентов, на какие перемены в жизни страны надеются абхазские избиратели и способен ли новый президент оправдать эти надежды? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Сеть поразил вирус хайпожорки

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для того, чтобы привлечь внимание, нужно делать резкие и пугающие высказывания, а главное – оспаривать то, что говорят официальные власти и официальная медицина. Не так важно, с какой позиции. Подробности...

Кто победит в нефтяной войне

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Конфликт России и Саудовской Аравии из-за разного видения будущего нефтяного рынка уже называют полномасштабной углеводородной войной. И остановить ее сейчас смогут, скорее всего, только Соединенные Штаты. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Вроде бы еще евро, но уже не союз

Владимир Добрынин, журналист
Евросоюз рассыпался. Без громких заявлений и назначения дат расставания двадцати семи государств. Формально эта организация пока существует, но выглядит как распавшаяся семья, каждый из членов которой живет своей собственной жизнью. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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      Российские ученые расшифровали геном коронавируса

      Специалисты из петербургского НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева первыми в России сумели расшифровать геном коронавируса SARS-CoV-2. А параллельно сотрудникам новосибирского центра вирусологии «Вектор» удалось сделать снимки вируса. Для этого потребовался метод негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400
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      Как мировые столицы переживают коронавирус

      Пандемия коронавируса больно ударила по мировой экономике. Властям многих стран, в том числе европейских, пришлось пойти на крайние меры вроде общенационального карантина. Евросоюз официально закрыл свои границы с 17 марта
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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

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          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

          Вы верите в версию об искусственном происхождении коронавируса?
          • Да

          • Нет

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              на ваш взгляд


              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?

              Шойгу прошел тест на коронавирус после командировки в Сирию

              24 марта 2020, 09:09

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Министр обороны Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после поездки в Сирию.

              На видео, опубликованном на сайте канала «Звезда», показано, как медицинские работники в масках и халатах берут у министра мазок со слизистой оболочки рта, передает РИА «Новости». Затем такую же процедуру проходят другие члены российской делегации. Также всем измерили температуру.

              По данным телеканала, взятые пробы дали отрицательный результат.

              Президент Владимир Путин на встрече с главой Севастополя Михаилом Развожаевым заявил, что необходимо быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.

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