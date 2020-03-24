В Московском регионе ожидается небольшая облачность, сообщают синоптики.

Днем в Москве будет от 3 до 5 градусов тепла, ночью похолодает до минус 4 градусов, передает ТАСС.

В Подмосковье температура поднимется до 6 градусов, в ночные часы опустится до минус 7 градусов.

Северный и северо-западный ветер не превысят 11 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 762 мм ртутного столба.