Жителям Нидерландов из-за коронавируса велели больше двух не собираться

В Нидерландах решено запретить «собираться в группы по трое и больше», сообщил министр юстиции и безопасности страны Фердинанд Грапперхаус.

Грапперхаус сообщил, что до 1 июня запрещены публичные встречи и мероприятия. Прежде запрет касался мероприятий, на которые собиралось более 100 человек, теперь же он распространяется на группы меньшей численностью, передает ТАСС.

Как отметил министр, «серьезные даже по голландским меркам штрафы будут установлены для тех, кто собирается в группы по трое и больше, если они не придерживаются расстояния в 1,5 метра друг от друга или не являются членами одной семьи». Кроме того, исключения могут быть сделаны для маленьких детей.

По словам Грапперхауса, он осознает, что данный шаг «серьезно отразится» на жителях страны.

«Мы сами не в восторге», – сказал он, добавив, что «нет другого выбора», так как нужно «сдержать распространение инфекции».

Следить за тем, как исполняются новые указания, должны будут муниципалитеты, они могут вводить свои правила, а также усиливать контроль в определенных местах. Штраф может достигать 400 евро.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Хуго де Йонге сообщил об усилении карантина – если у кого-то из членов семьи есть признаки простуды, вся семья должна оставаться дома.

Премьер-министр Марк Рютте подчеркнул, что в стране не вводят «полный карантин». Жителям советуют находиться дома, а при желании «подышать свежим воздухом или пойти в магазин» это следует делать «в одиночку».

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, коронавирус в стране выявлен у более чем 4,7 тыс. человек, умерли 213 человек.

Напомним, согласно исследованию, проведенному холдингом «Ромир» совместно с Gallup International в 22 странах Европы, Азии, а также в США и Южной Америке, около двух третей населения испытывают беспокойство за себя и своих близких в связи с коронавирусом, а три четверти выражают готовность пожертвовать некоторыми правами, если это поможет справиться с пандемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД