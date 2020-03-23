Россия призвала НАТО не проводить учения во время мероприятий ко Дню Победы

Представители России обратились к НАТО с призывом отказаться от проведения военных учений на время праздничных мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Мы обратились к европейским странам с призывом в этот период отказаться от активных учений», – передает его слова ТАСС.

Он также заявил, что в отношении российских дипломатов введены рекомендации и определенные ограничения по поездкам в Россию и обратно.

«Что касается дипсостава, то разумеется он полностью соблюдает правила страны пребывания, они разные в каждой стране, разные режимы. Но тем не менее все это, разумеется, делается таким образом, чтобы ни в коей мере не затруднить дипломатическую активность и сегодня, конечно, ключевой вопрос, которым занимаются наши дипломаты, – это обеспечение эвакуации российских граждан, оказание им необходимой поддержки», – сказал Грушко.

Ранее замминистра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что Россия в инициативном порядке отказалась от проведения военных учений вблизи границ стран НАТО.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что вся программа учений военнослужащих НАТО пересмотрена из-за пандемии коронавируса.