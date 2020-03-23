В Марокко вылетел спецрейс Azur air для эвакуации россиян

Российская авиакомпания Azur air отправила спецрейс в Марокко для эвакуации россиян, сообщила представитель компании.

«Azur air направила в Касабланку воздушное судно за россиянами, испытывающими трудности с возвращением на родину. Специальный рейс организован в соответствии с договоренностями Росавиации, Ростуризма и МИД России о мероприятиях по возврату российских граждан на территорию Российской Федерации из Королевства Марокко», – сказала РИА «Новости» представитель.

Отмечается, что рейс вылетел из аэропорта Внуково в 6.30 (мск). Эвакуировать граждан будет Boeing 777-300, который вмещает в себя 500 человек. В Москву рейс прибудет в 19.15 (мск).

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании за неделю вернули в страну почти 20 тыс. человек.

Напомним, с понедельника, 23 марта, Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение будет сделано для рейсов из Москвы в столицы других государств, а также чартеров для вывоза россиян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва делает все необходимое для возвращения на родину застрявших за рубежом граждан России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД