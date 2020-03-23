В Китае выздоровели почти 90% заболевших коронавирусом

Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается, в настоящий момент в больницах остаются 5 тыс. 120 человек, сообщил госкомитет страны по вопросам здравоохранения.

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 тыс. 93 человек, из них 72 тыс. 703 человека излечились и были выписаны из больниц, что составляет 89,65% от общего числа заболевших, передает РИА «Новости».

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 13 тыс. 293 случая заражения, из них 117 с летальным исходом, смертность составила 0,88%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, были выявлены 67 тыс. 800 случаев заражения, 3 тыс. 153 человека скончались, смертность составила 4,65%.

При этом в городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 5%.

В целом эпидемия унесла жизни уже 3 тыс. 270 человек, смертность в среднем по стране составила 4%.

Тем временем организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Южной Кореи зарегистрировала за сутки 64 новых заражения коронавирусом и 257 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8 тыс. 961 человек, скончались 111.

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За прошедшие сутки из больниц были выписаны 257 человек, общее число выздоровевших выросло до 3 тыс. 166.

Более 5 тыс. человек (56,8%) среди всех зараженных связаны с сектой «Синчхончжи». Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,9% случаев.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Пекин оказывает помощь всем необходимым страдающим от COVID-19 странам, а главный геополитический соперник Китая, Америка, наоборот, отгораживается от всего мира .

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