Третий Ил-76 ВКС России прибыл в Италию

В Италии приземлился третий самолет ВКС России с военными специалистами, которые окажут помощь в борьбе с коронавирусом, сообщило российское Минобороны.

Как и два предыдущих самолета, третий борт приземлился на авиабазе ВВС Италии под Римом, передает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом.

Глава Минобороны Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки в Италию помощи.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД