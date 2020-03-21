В субботу синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в Москве будет ноль градусов. К обеду воздух в столице прогреется до плюс 1 градуса, ожидаются небольшие осадки. К вечеру температура вновь опустится до ноля. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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