По делу «евромайдана» на Украине появился новый подозреваемый

Бывший руководитель подразделения МВД Украины подозревается в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора следователями ГБР (Госбюро расследований, – прим. ВЗГЛЯД) сообщено о подозрении бывшему начальнику отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане Независимости в г. Киеве», – приводит РИА «Новости» сообщение Генпрокуратуры Украины.

Следователи подозревают указанное лицо в организации незаконного препятствования проведению собрания граждан, вследствие чего «неустановленные сотрудники спецподразделения «Беркут» и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили от монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади около 300 участников собрания, тем самым прекратив их участие в мирном собрании».

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее в Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана».