Студент из Москвы стал финалистом олимпиады «Я – профессионал» по девяти направлениям

Студент МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Королев стал финалистом олимпиады «Я – профессионал» сразу по девяти различным направлениям, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Вторым по числу участий в финальном этапе стал Андрей Сыромятников из Казани, принявший участие в 8 дисциплинах. Всего на олимпиаде представлено 68 направлений – технических, гуманитарных и естественно-научных, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Королев учится на 4 курсе факультета высшей математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова. В олимпиаде «Я – профессионал» он участвует уже в третий раз. На отборочном онлайн-этапе Королев выполнил задания по 10 различным дисциплинам, в том числе «Бизнес-информатика», «Программная инженерия», «Математика» и другие. По всем направлениям он успешно прошел в финал, однако посетить смог 9 заключительных очных этапов.

«Направления, которые я выбрал, связаны с компьютерными науками и разработкой программного обеспечения, все из них мне интересны. Я люблю то, чем занимаюсь и чему учусь. Количество направлений меня никогда не пугало: в 11 классе я поучаствовал в 19 олимпиадах и занял призовые места в 17 из них, поэтому для меня достаточно стандартно выбирать сразу большое число направлений и участвовать во всех», – рассказал студент.

В прошлом сезоне Королев сумел завоевать две золотые медали – по «Программированию и информационным технологиям» и по «Искусственному интеллекту», а также стал призером по «Математике» и «Большим данным».

Следом по количеству участий в финальных этапах олимпиады идет студент-четверокурсник Казанского авиационного института им. А. Н. Туполева Андрей Сыромятников. Он прошел в финал олимпиады по 11 направлениям, но посетил 8 из них.

Часть направлений студент выбрал, ориентируясь на свои интересы, которые выходят далеко за пределы учебной программы. Так, Андрей успешно вышел в финал по «Освоению космоса», «Ядерным физике и технологиям», «Психологии».

«Я участвую в олимпиаде «Я – профессионал», потому что это возможность отдохнуть от того, что я изучаю непосредственно на своей специальности. С каждым годом задания становятся интереснее, решать их приятнее. В школе я много интересовался и психологией, и освоением космоса, поэтому решил сейчас, в студенчестве, попробовать свои силы», – поделился студент.

Андрей также принимал участие в сезоне олимпиады «Я – профессионал» 2018–2019 годов. Тогда он стал победителем по «Цифровому проектированию и моделированию» и призером по «Освоению космоса».

В 2019–2020 учебном году олимпиада «Я – профессионал» проводится в третий раз. Итоги состязаний будут подведены в конце марта. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.