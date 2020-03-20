Вдову Юрия Гагарина похоронили на мемориальном кладбище в Мытищах

Вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина Валентина похоронена на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал ее очень достойным и порядочным человеком.

«Я несколько раз приглашал ее на мероприятия, посвященные Юрию Алексеевичу [Гагарину], она очень вежливо отказывалась», – передает ТАСС слова Рогозина на церемонии прощания.

Он отметил, что его последний телефонный разговор с Гагариной был связан с Оренбургом, где она родилась и учился в летном училище будущий первый космонавт планеты. «Она говорила, что в преддверии юбилея первого полета человека в космос (будет отмечаться 12 апреля 2021 года) очень важно не забыть об Оренбурге, об училище, которое воспитало столько летчиков и летчиков-космонавтов», – отметил Рогозин.

Первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова напомнила, что Гагарина участвовала в жизни подмосковного Звездного городка, где она проживала в последние годы, и Центра подготовки космонавтов.

«Она всегда находила возможность помогать молодым семьям», – сказала Терешкова.

Отдать дань уважения и проститься с умершей также пришли космонавт Борис Волынов с супругой (они более 50 лет были соседями семьи Гагариных в Звездном городке), космонавты Сергей Елисеев и Федор Юрчихин, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, представители администрации Оренбургской области.

Напомним, во вторник в ЦПК сообщили, что вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина умерла на 85-м году жизни.