В пятницу синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в Москве будет 2 градуса тепла. К обеду воздух в столице прогреется до плюс 5 градусов. Вечером столбики термометров покажут 4 градуса выше ноля. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 4-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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