Facebook разработала новый мессенджер

Американская компания Facebook представила новую версию приложения Messenger.

В компании пояснили, что речь идет о проекте под названием Project LightSpeed, начатом после внедрения четвертой версии популярного приложения, число пользователей которого «превышает один миллиард человек», передает ТАСС.

Разработчик утверждает, что новая версия «открывается, загружается и обновляется» быстрее предыдущих. С точки зрения Facebook, это преимущество важно для тех, кто много раз в день заходит в приложение, чтобы ответить на сообщения знакомых и друзей.

В новом приложении также оптимизирована функция списка контактов. Ранее эта функция насчитывала до 40 версий, которые теперь заменила одна. Кроме того, теперь приложение занимает меньше оперативной памяти мобильного устройства без ущерба для скорости работы.

Напомним, экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупреждал, что WhatsApp обладает низким уровнем шифрования. По его словам, Facebook после покупки WhatsApp стала удалять защиту мессенджера.

Об опасности использования WhatsApp пользователей предупреждал и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Он призывал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какие мессенджеры самые безопасные.

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