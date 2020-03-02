Россияне получат новые награды за трудовую доблесть

Начальник Главного управления специальных программ президента России Владимира Путина подписал приказ, предусматривающий создание новых ведомственных наград.

Как сообщается на официальном портале правовой информации, в России будут созданы нагрудные знаки «Почетный сотрудник», «За службу на спецобъектах» и «Почетный наставник». Кроме того, появятся медали за трудовые подвиги и боевое содружество.

Заслуженные награды будет вручать начальник Главного управления или его заместители. Также чествовать граждан будут руководители подведомственных организаций и начальники структурных подразделений.

Памятные награждения будут проходить во время празднования Дня защитника Отечества, Дня России, Дня работника органов безопасности и значимых для военнослужащих датах. Кроме того, почетные знаки и медали будут вручать на мероприятиях, призванных подводить итоги года.