В РПЦ удивились запрету Казачьего Совета целовать иконы из-за коронавируса

«Меня немножко удивляет, что с этой инициативой выступили именно представители казачества, потому что казаки, как мне кажется, должны без всякого страха смотреть в глаза смерти», - заявил газете ВЗГЛЯД председатель учебного комитета РПЦ, митрофорный протоиерей Максим Козлов, комментируя запрет Казачьего Совета атаманов России целовать иконы для защиты от коронавируса.

Казачий Совет атаманов России призвал не целовать иконы и руки священнослужителей и выпустил соответствующий приказ. Уточняется, что такие рекомендации даны для того, чтобы предотвратить распространения нового коронавируса.

«Я бы выделил несколько сторон в этом вопросе. Первая – давать рекомендации по поводу поведения в сложной эпидемиологической ситуации должны люди компетентные. С точки зрения общих норм поведения, для этого у нас есть соответствующие санитарные службы и прочие, несколько больше погруженные в тематику, чем казачий Совет», – говорит Козлов.

Вторая сторона, продолжает протоиерей, если необходимость в принятии подобных мер все-таки будет обозначена РПЦ, то только это и сможет стать истинным руководством для верующих.

«И третье: меня немножко удивляет, что с этой инициативой выступили именно представители некоторой части казачества, потому что кто-кто, а казаки, как мне кажется, должны без всякого страха смотреть в глаза смерти и жизни Вечной», – считает Козлов.

Он также подчеркнул, что на данный момент в РПЦ не поднимались темы для введения каких-либо мер предотвращения распространения коронавируса. Также протоиерей отмечает, что в России церковь и государство активно взаимодействуют, поэтому если такая необходимость все-таки появится, то меры будут немедленно приняты.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала верующих не целовать иконы, так как китайский коронавирус может сохраняться на предметах в течение нескольких дней. Позже в РПЦ прокомментировали рекомендации ВОЗ.

По данным на 2 марта, заболевших коронавирусной инфекцией уже насчитывается 89 741 человек. Умерли 3060 инфицированных, выздоровели – более 44 тысяч пациентов.