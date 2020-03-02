Володин рассказал о поправках Путина ко второму чтению по Конституции

Президент Владимир Путин в понедельник внес три поправки к законопроекту об изменениях в Конституции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки президента в Конституцию включают положение о преемственности России в отношении СССР, отметил он. Кроме того, одна из поправок президента предусматривает упоминание Бога в Конституции, передает ТАСС.

Также поправки президента к Конституции включают положение о русском народе как государствообразующем, передает РИА «Новости».

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа», – зачитал Володин. Также, отметил он, по поправкам русский народ входит «в союз равноправных народов». Защищены в поправках президента и права малых народов.

Другой поправкой не допускается умаление подвига народа в Великую Отечественную войну.

Кроме того, сообщил Володин, в Конституции предлагается закрепить запрет для муниципальных служащих иметь иностранные счета и гражданство.

Еще одна важная поправка предполагает закрепление запрета на отчуждение территорий.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Путин внес ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции поправку о признании брака союзом мужчины и женщины.

«Для меня же самым важным является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства», – сказал Толстой.

Ранее Володин сообщил, что в профильный комитет Госдумы поступили поправки президента России ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Они изложены на 24 страницах.

Второе чтение должно пройти 10 марта, третье чтение – 11 марта, а всероссийское голосование – 22 апреля.