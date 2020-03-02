Загорелся Новолипецкий металлургический комбинат

Возгорание произошло на территории Новолипецкого металлургического комбината, пожар тушат по повышенному номеру сложности, сообщил представитель экстренных служб региона.

«На территории металлургического завода горит реверсивный стан», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время пожару присвоен третий номер сложности.

К 18.00 пожар удалось потушить на площади 20 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

Группа НЛМК – вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основной бенефициар – Владимир Лисин.