Стартовал всероссийский конкурс молодежных проектов

Открыт прием заявок в АИС «Молодежь России» на всероссийский конкурс молодежных проектов. Впервые конкурс проводится одновременно как для физических лиц, так и вузов России.

В конкурсе могут принять участие: молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, которая сможет получить поддержку до 2,5 млн рублей на реализацию своего уникального проекта; образовательные организации высшего образования (за исключением казенных учреждений), зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке не позднее чем за один год до проведения конкурса. Вуз вправе представить не более трех проектов в каждой из номинаций. По результатам конкурса одной организации может быть предоставлен грант на осуществление только одного проекта в каждой номинации. Размер гранта образовательным организациям высшего образования не может превышать 15 млн рублей, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Всероссийский конкурс молодежных проектов для физических лиц проходит по следующим направлениям: «Добровольчество»; «Инициативы творческой молодежи»; «Молодежные медиа»; «Патриотическое воспитание»; «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»; «Укрепление семейных ценностей»; «Спорт, ЗОЖ, туризм»; «Развитие социальных лифтов»; «Студенческие инициативы».

Всероссийский конкурс молодежных проектов для вузов проходит по следующим направлениям: «Добровольчество»; «Инициативы творческой молодежи»; «Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков»; «Молодежные медиа»; «Патриотическое воспитание»; «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»; «Развитие социальных лифтов»; «Развитие студенческих клубов»; «Спорт, ЗОЖ, туризм»; «Студенческие отряды»; «Студенческое самоуправление»; «Укрепление семейных ценностей».

Заявку на конкурс для физических лиц и вузов можно подать до 23:59 (по мск) 31 марта 2020 года включительно.

Отметим, всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 23 проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».