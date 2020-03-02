В Минпросвещения назвали минимальную стоимость обеда младшеклассника

Минимальная стоимость набора продуктов для горячего обеда для школьников младших классов составит 44 рубля, в среднем по стране – чуть более 60 рублей, заявил на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей замминистра просвещения Андрей Николаев.

Комитет на заседании в понедельник обсуждает внесенные правительством России поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, которые предусматривают выделение средств на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов.

Вопрос о стоимости одного горячего обеда для школьника задала первый зампред комитета Ольга Окунева.

«Стоимость питания на одного ребенка рассчитана на основании данных федерального статистического наблюдения, и она, естественно, индивидуальна для каждого региона... Разброс там такой: от 44 с небольшим рублей, по-моему, в Самарской области до 160 рублей в Чукотском автономном округе... В среднем по Российской Федерации получается примерно 60,5 рублей стоимость одного горячего обеда», – передает РИА «Новости» слова Николаева.



Он пояснил, что в стоимость включен только набор продуктов, без услуг персонала столовых.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов. Закон вступит в силу через 60 дней после опубликования.

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