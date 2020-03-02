«Автодор» рассказал о предложенных названиях для трассы Москва – Казань

Пользователи соцсетей предложили для новой скоростной платной автотрассы Москва – Казань более 160 вариантов названий, в том числе и «Эчпочмак», «Золотая Орда», «Алаверды», «Сабантуй» и «Казанова», сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Там отметили, что ранее лидировавший вариант имени трассы «Восток» снимается с голосования, так как уже существует дорога с таким названием - трасса А-375 Хабаровск – Находка, – передает РИА «Новости».

Согласно данным госкомпании, среди вариантов, предложенных гражданами, есть также такие как «Айдаштрассе», «Москвабад», «К любимой», «Иван Грозный», «Лампасная», «Чак-Чак», «Кремлевский стан», «Казанский тракт», «Татария», «Новый шелковый путь», «Князь Владимир», «Степная», «К Мамаю», «Казань брал», «ПанЕвразия», «НаКазание», «Ордынское шоссе» и «Путь IN» – всего свыше 160 вариантов.

«Автодор» отмечает, что в перспективе планируется продолжение трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга.

Напомним, в ноябре сообщалось, что новая скоростная автотрасса Москва – Казань, которую планируется построить в 2027 году, в перспективе может быть продлена до Владивостока.