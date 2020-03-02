Подсчитано, сколько россияне сэкономят на пересчете стоимости услуг ЖКХ

Обладатели среднестатистической двухкомнатной квартиры в России смогут сэкономить на отоплении до 6 тыс. рублей в год в результате перерасчета стоимости услуг ЖКХ, сообщил председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам коммунального хозяйства Константин Крохин.

«Если брать среднестатистическую двухкомнатную квартиру площадью 54 метра, то в месяц экономия составит 550 рублей. На такую сумму должен быть сделан перерасчет. За год около 6 тыс. рублей управляющие организации должны вернуть гражданам в связи с теплой зимой», – отметил эксперт в комментарии радио Sputnik.

Ранее депутаты Госдумы выдвинули идею пересмотреть стоимость отопления для россиян из-за теплой зимы. Представители парламентских фракций направили соответствующее письмо главе Минстроя.

Константин Крохин напомнил политикам, что ничего менять не надо. Нужные законы в России уже есть. «У нас отопление должно пересчитываться автоматически по истечении предыдущего календарного года. В платежках за февраль, все управляющие компании во всех регионах России обязаны делать пересчет по фактической погоде», – отметил он.

«Это значит, что никакого закона делать не надо, все уже урегулировано. Судя по всему, депутаты квартплату самостоятельно не платят и не знают, как происходит перерасчет. Никаких дополнительных решений принимать не нужно, надо исполнять те правила, что есть», – пояснил эксперт по ЖКХ.

Ранее в Госдуме предложили внести поправки в Жилищный кодекс, которые запретят отключать россиянам услуги ЖКХ из-за задолженности.

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