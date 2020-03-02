В Кремле отреагировали на отчет Счетной палаты о детских медучреждениях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отчет Счетной палаты по качеству детского здравоохранения.

«Кремль и президент с большим вниманием относятся к данным, поступающим из разных источников. И Министерства здравоохранения, и Счетной палаты данные тщательно анализируются, данные также из других источников – от региональных властей – и сопоставляются», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, после анализа кремлевские эксперты выносят свои рекомендации и заключения на суд главы государства.

Ранее Счетной палатой был опубликован отчет, в котором сказано, что почти в половине российских медицинских учреждений здравоохранения по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление, а у трети больниц отсутствовал водопровод.

В Минздраве объяснили, что в отчете ведомства учтены технические помещения, склады, гаражи и котельные. 19 из 20 тысяч зданий, где оказывают амбулаторную помощь, оборудованы водопроводом.