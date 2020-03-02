Кремль прокомментировал возможность отмены ЧЕ-2020 из-за коронавируса

Российские власти не получали информации о том, что матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года могут быть перенесены из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По крайней мере нам в Кремле об этом ничего неизвестно, мы не слышали ничего об этом», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, уведомляло ли УЕФА российские власти о возможной отмене или переносе сроков матчей ЧЕ-2020.

Тем временем в УЕФА заявили, что тщательно отслеживаеют ситуацию, связанную с коронавирусом.

«УЕФА очень серьезно следит за ситуацией, связанной с коронавирусом. Мы находимся в контакте со Всемирной организацией здравоохранения и местными властями в отношении коронавируса и его распространения», - говорится в сообщении.

«Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», – отметили в пресс-службе УЕФА.

Ранее СМИ сообщили, что летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.

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