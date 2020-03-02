Мишустин поручил учесть риск коронавируса при составлении бюджета

При подготовке бюджета России на 2021 год правительству необходимо тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, так и новые, касающиеся в том числе ситуации с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства поручил «предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние, и выполнить задачи, которые сформулировал президент в послании Федеральному собранию», передает ТАСС.

Напомним, по последним данным, число жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 42 человека, достигнув 2 тыс. 912 человек, число подтвержденных случаев заражения в КНР превысило 80 тыс., более 44,4 тыс. человек выздоровели.

Между тем появление в России вакцины в качестве зарегистрированного лекарственного препарата ожидается в середине 2021 года.

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



Также Мишустин отметил, что бюджет на ближайшие три года является одним из основных инструментов для достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов. Бюджет будет ориентирован на решение социальных вопросов в области демографии, здравоохранения, социальной защиты людей, подчеркнул глава Кабмина. По его словам, будет продолжено строительство детских садов, школ, больниц и поликлиник, развитие транспортной инфраструктуры.

Кроме того, председатель правительства заявил о необходимости разработать целевой показатель использования российских товаров при реализации нацпроектов и закупках для них.

Он напомнил о поручении президента Владимира Путина о том, чтобы закупка отечественного оборудования была доминирующей на внутреннем рынке. «Соответственно, нам надо разработать целевой показатель для использования российских товаров во всех национальных проектах», – сказал Мишустин.

«Необходимо завершить эту работу как можно скорее, но при этом отечественная продукция по своим характеристикам как минимум должна быть не хуже импортных аналогов и, конечно, конкурентна по цене», – сказал он.

Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Борисову взять под особый контроль работу по обеспечению закупок отечественного оборудования для национальных проектов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД