Коронавирус может сорвать матч сборной России по регби в Тбилиси

Встреча регбийных сборных России и Грузии в Тбилиси 14 марта в рамках розыгрыша Кубка европейских наций может быть отложена или проведена без зрителей из-за коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

В Грузии подтверждены три случая заболевания коронавирусом. Правительство заявляет, что поводов для паники нет. Вместе с тем, со 2 марта, на неделю раньше намеченного, объявлены каникулы в школах. На две недели позже, 16 марта, начнутся лекции в вузах.

Правительство рекомендовало не проводить мероприятия с большим скоплением людей. В связи с этим под угрозой и футбольный матч – полуфинал Лиги наций - Грузия – Белоруссия 26 марта.

Регби сегодня – самый популярный вид спорта в Грузии. Предстоящий матч должен стать 24-м в истории противостояния регбистов двух стран. Россияне победили только один раз, еще одна встреча завершилась вничью. В остальных случаях побеждали грузинские регбисты.

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