Назван вероятный виновник ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Виновником ДТП с участием большегруза и пассажирского микроавтобуса во Владимирской области, по предварительным данным, является водитель микроавтобуса, сообщили в УМВД по региону.

«По предварительным данным, водитель [микроавтобуса] совершил въезд в фуру, стоящую на светофоре. Данных, был ли данный водитель в состоянии алкогольного опьянения, в настоящее время нет», – сообщили ТАСС в ведомстве.

По словам директора департамента здравоохранения Владимирской области Алексея Мозалева, четверо из 16 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Четверо [человек] в тяжелом состоянии, у остальных пострадавших легкие травмы. Вся необходимая помощь им оказывается. Часть пострадавших переведена в Ковровскую центральную городскую больницу», – сказал он.

Столкновение пассажирского микроавтобуса и фуры на трассе М-7 во Владимирской области произошло 2 марта. Погиб один человек, еще 16 пострадали.

По данным УМВД по региону, в автобусе ехала группа строителей, которые возвращались из Москвы домой в Нижний Новгород.