В понедельник синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в Москве будет 3 градуса тепла. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. К обеду воздух в столице прогреется до плюс 4 градусов, а вечером столбики термометров покажут 5 градусов выше ноля. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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