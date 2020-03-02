Сотрудникам служб транспортной безопасности разрешили применять электрошокеры

Взгляд
2 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 00:47  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
Перейти а раздел…

Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
Перейти а раздел…

Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
Перейти а раздел…

Сражения в Идлибе раскрыли цель Эрдогана в Сирии

Турецкая армия на территории Сирии действует по принципу захвата земель, а не защиты от террористовФото: Yasin Akgul - Depo Photos/Global Look Press
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в телефонных беседах с Владимиром Путиным убеждал российского коллегу оставить Анкару «один на один» с режимом Асада. Также он объявил об открытии для сирийских беженцев границ с Евросоюзом. США же требуют от России прекратить задействовать авиацию в Сирии. Насколько обоснованы подобные просьбы США и Турции к России и какого ответа ждать от Москвы? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Кому и зачем стоит попросить прощения

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Как легко бубнить тому, на кого нет обиды: «Бог простит, и вы меня простите». Особенно тем, кого ты даже не знаешь. Но стоило ко мне подойти человеку с кем в ссоре, как внутри совесть начинала раскаляться до красна, растапливая «лед» отношений. Выдавливаешь из себя «прости», и будто гора с плеч. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

Антон Крылов, журналист
Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь России, различий нет вообще. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Конфликт России и Турции в Сирии: главное

    Коронавирус нашел лазейку в Россию

    Что изменится в жизни россиян весной 2020 года?

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

          Перейти а раздел…
          Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?
          • Проявление силы

          • Проявление слабости

          • Просто признание вины

          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

          • Недостаточные

          • Избыточные

          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией
              США рассказали о тайной части соглашения с талибамиБритания решила выйти из Европейской конвенции по правам человекаИран захотел встретиться с Турцией и Сирией без РоссииВ России предрекли появление нового формата – G5
              Киселев рассказал об ошибке Эрдогана перед встречей с ПутинымСирийские ПВО открыли огонь по турецким беспилотникам в районе аэродрома ХамыBloomberg узнал о новом правиле Мишустина для министровСатановский рассказал об атмосфере военного психоза в Турции
              Ученый предрек США массовый голодРПЦ отреагировала на призыв не целовать иконы из-за коронавирусаЯпонскую журналистку восхитило гостеприимство русскихБлогерша Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

              Главная тема


              Турция решила отыграться на журналистах за потери в Сирии

              Ближний восток


              Минобороны Турции начало операцию в Сирии и высказалось о противостоянии с Россией

              Обострение в идлибе


              Анкара объяснила уничтожение двух сирийских самолетов

              мировая угроза


              Эксперт рассказал, как политическая элита Ирана заразилась коронавирусом

              Видео

              поправки в Конституцию


              Русский мир нашел свое место в Основном законе

              чудовищная тенденция


              Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

              Обострение ситуации


              Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

              бывший ссср


              Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

              Последний маршал


              Сергей Мардан: Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Русская поправка


              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

              copy-paste


              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Накануне Великого поста православные отмечают Прощеное воскресенье. А просить прощения в жизни – это проявление силы или слабости?

              Сотрудникам служб транспортной безопасности разрешили применять электрошокеры

              2 марта 2020, 00:31

              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати

              В России 2 марта вступил в силу закон, разрешающий сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать электрошокеры.

              Сотрудники транспортной безопасности получили право приобретать, хранить и использовать электрошокеры и искровые разрядники на объектах транспортной инфраструктуры для предотвращения преступлений, передает ТАСС.

              В соответствии с законом, электрошокеры должны быть отечественного производства и соответствовать установленным в России требованиям.

              Службы транспортной безопасности могут использовать такие устройства для отражения нападения на объект и граждан, для самозащиты, для пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем, для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления, если они хотят скрыться или оказать вооруженное сопротивление.

              При этом закон запрещает применять электрошокеры против беременных, инвалидов и малолетних за исключением случаев, когда такие лица оказывают вооруженное сопротивление или совершают нападение, ставя под угрозу жизнь и здоровье окружающих. Закон обязывает сотрудников служб транспортной безопасности стремиться к тому, чтобы причиняемый нарушителям вред был минимальным, а также оказывать первую помощь тем, кого пришлось ударить шокером.

              Сотрудники обязаны будут предупреждать о намерении использовать электрошокер, но на экстренные ситуации эта норма не распространяется. Руководители подразделений транспортной безопасности должны уведомлять органы внутренних дел о случаях использования электрошокеров.

              До принятия закона электрошокеры могли использовать сотрудники частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, сотрудники Госохотнадзора, полицейские, бойцы Росгвардии. Службы транспортной безопасности в этот перечень не входили.

              Ранее врач-терапевт, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко рассказал газете ВЗГЛЯД, для кого удар электрошокером смертельно опасен.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............