Сотрудникам служб транспортной безопасности разрешили применять электрошокеры

В России 2 марта вступил в силу закон, разрешающий сотрудникам подразделений транспортной безопасности использовать электрошокеры.

Сотрудники транспортной безопасности получили право приобретать, хранить и использовать электрошокеры и искровые разрядники на объектах транспортной инфраструктуры для предотвращения преступлений, передает ТАСС.

В соответствии с законом, электрошокеры должны быть отечественного производства и соответствовать установленным в России требованиям.

Службы транспортной безопасности могут использовать такие устройства для отражения нападения на объект и граждан, для самозащиты, для пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем, для задержания лиц, застигнутых при совершении преступления, если они хотят скрыться или оказать вооруженное сопротивление.

При этом закон запрещает применять электрошокеры против беременных, инвалидов и малолетних за исключением случаев, когда такие лица оказывают вооруженное сопротивление или совершают нападение, ставя под угрозу жизнь и здоровье окружающих. Закон обязывает сотрудников служб транспортной безопасности стремиться к тому, чтобы причиняемый нарушителям вред был минимальным, а также оказывать первую помощь тем, кого пришлось ударить шокером.

Сотрудники обязаны будут предупреждать о намерении использовать электрошокер, но на экстренные ситуации эта норма не распространяется. Руководители подразделений транспортной безопасности должны уведомлять органы внутренних дел о случаях использования электрошокеров.

До принятия закона электрошокеры могли использовать сотрудники частных охранных предприятий, вневедомственной охраны, судебные приставы, работники организаций федеральной почтовой связи, сотрудники Госохотнадзора, полицейские, бойцы Росгвардии. Службы транспортной безопасности в этот перечень не входили.

Ранее врач-терапевт, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко рассказал газете ВЗГЛЯД, для кого удар электрошокером смертельно опасен.