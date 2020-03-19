Врач объяснил бессмысленность массовой сдачи тестов на коронавирус

Денис Проценко, главный врач городской больницы №40 в Коммунарке – медучреждения, в которое привозят людей с подозрением на коронавирус – заявил, что массовая сдача теста на COVID-2019 «не только бессмысленна, но и вредна».

Проценко заявил, что «когда человек, не имеющий клинических симптомов, хочет сдать анализ – это паранойя», пишет издание «Москвич».

Комментируя информацию о том, что сеть лабораторий «Инвитро» начинает массовое тестирование на COVID-19, он заявил, что это «история коммерческая», и он не понимает, что медикам «даст ситуация, в которой каждый желающий сможет сдать тест на коронавирус».

Он пояснил, что тесты могут дать ложноположительный результат, и это приведет к дополнительной нагрузке на врачей. Таким образом, массовая сдача теста является «не только бессмысленной, но и вредной».

«Вспомните историю с массовым онкологическим скринингом: сотни ложнопозитивных диагнозов, на которые отвлекаются врачи. При этом упускается драгоценное время, за которое людям с реальной болезнью можно было бы помочь», – добавил он.

Проценко призвал соблюдать правила личной гигиены и самоизолироваться при появлении симптомов болезни.

Ранее Минздраву выделили 10 млрд рублей для борьбы с коронавирусом.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в России – 147 человек, в 80 регионах введен режим повышенной готовности.

В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.