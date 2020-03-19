Роскачество посоветовало соблюдать «цифровую гигиену» при работе из дома

С массовым переводом сотрудников на дистанционный режим работы ожидается рост числа кибератак, Роскачество советует при работе из дома соблюдать «цифровую гигиену».

В числе основных киберрисков эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества выделяют рост числа мошеннических сайтов и целевых атак на сотрудников из финансовой отрасли. Также возрастает риск кибератак с целью шпионажа и мошеннической активности, направленной на пожилых людей, сообщает ТАСС.

Специалисты напоминают, что обезопасить себя можно, соблюдая базовые правила «цифровой гигиены». В Роскачестве рекомендуют использовать только рабочую почту, не открывать подозрительные вложения и письма, не переходить по непроверенным ссылкам из СМС и сообщений из соцсетей, устанавливать программы только из проверенных источников, пользоваться антивирусами и иметь разные пароли для разных интернет-ресурсов.

Для выхода в Сеть следует использовать Wi-Fi только с максимально возможным уровнем шифрования и сложным паролем.

«Позаботьтесь о том, чтобы члены вашей семьи также соблюдали правила «цифровой гигиены». Это особенно важно, если вы пользуетесь одними и теми же устройствами. Ребенок может случайно установить на компьютер вредоносное ПО, которое затруднит удаленную работу», – отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Федерация независимых профсоюзов России ранее разъяснила гражданам, как перейти на работу из дома. В четверг правительство рекомендовало российским работодателям рассмотреть возможность перевода сотрудников на работу в удаленном доступе.

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