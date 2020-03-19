ЦБ начал продажу валюты от Минфина в рамках сделки по Сбербанку

Банк России 19 марта начинает продажу на рынке валюты от Минфина в рамках сделки по Сбербанку. Такие операции будут осуществляться только при цене нефти марки Urlals ниже 25 долларов за баррель, что будет способствовать экономической и финансовой стабильности в стране, сообщил регулятор.

В сообщении регулятора указывается, что ЦБ «приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с продажей Банку России иностранной валюты из Фонда национального благосостояния для оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк», передает РИА «Новости».

«Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут», – сказано в сообщении.

В связи с тем, что на рынках наблюдается повышенная волатильность, регулятор разработал механизм продаж, призванный усиливать стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности.

«Дополнительные продажи Банка России рассчитаны исходя из полного возмещения выпадающего предложения валюты на внутреннем валютном рынке из-за снижения экспортной выручки от продажи нефти, нефтепродуктов и природного газа при падении цен ниже 25 долларов за баррель марки Urals» , – указывается в сообщении ЦБ.

Регулятор будет осуществлять эти операции в дополнение к стандартным операциям по продаже валюты из ФНБ на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Отмечается, что Банк России будет следовать данному механизму продаж иностранной валюты на внутреннем рынке до 30 сентября 2020 года. Как будут происходить продажи валюты после 30 сентября, ЦБ планирует сообщить позже.

Напомним, доллар поднялся в четверг выше 81 рубля, евро – выше 88 рублей. При этом цены на нефть утром в четверг скорректировались после падения до 17-летнего минимума.

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