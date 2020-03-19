В четверг синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в четверг утром в Москве будет 7 градусов тепла. К обеду воздух в столице прогреется до плюс 9 градусов. Вечером столбики термометров покажут 8 градусов выше ноля. Утром и вечером ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, силой 5-7 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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