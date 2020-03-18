Глава СПЧ и губернатор Ставрополья посадили яблони во дворе больницы в Минеральных Водах

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев приняли участие в субботнике на территории больницы в Минеральных Водах, сообщает пресс-служба губернатора.

Фадеев во время рабочего визита на Ставрополье побывал в Минераловодской районной больнице. Здесь действует единственное в крае детское паллиативное отделение. Оно рассчитано на 20 мест, сообщает NewsTracker.

Вместе с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым глава СПЧ высадил во дворе больницы несколько яблонь и помог собрать садовую мебель, на которой будут отдыхать пациенты и посетители медучреждения.

Фадеев он ознакомился с работой лечебного учреждения и пообщался с его сотрудниками, сообщает «Городской телеграфъ».

Отделение паллиативной помощи детям является единственным в крае учреждением такого рода. Оно было капитально отремонтировано в 2013 году в рамках краевой программы. В настоящее время отделение рассчитано на 20 коек круглосуточного пребывания пациентов. В 2018 году учреждение было оснащено новым оборудованием.

Валерий Фадеев также ознакомился с курортным потенциалом региона и подходами к его защите. Вместе с губернатором он побывал в национальном парке «Кисловодский». Здесь был представлен опыт сохранения и ухода за зелеными насаждениями и совмещения этой работы с развитием курортно-рекреационной составляющей. На территории парка проложены терренкуры и дорожки с твёрдым покрытием, действуют экскурсионные электрокары, организована система туристской логистики, включающая информационные киоски и другие элементы. Действует служба по уборке территории. Работа всего комплекса обеспечивается за счёт федерального бюджета, вход в парк является бесплатным.

В настоящее время продолжается реконструкция дорожек. По словам администрации парка, работы должны быть завершены к лету этого года.

На месте были обсуждены перспективы развития природоохранного законодательства России. В том числе, с точки зрения решения таких задач, как совмещение природной красоты и туристской инфраструктуры.

Валерий Фадеев также ознакомился с работой интерактивного «Визит-Центра» национального парка «Кисловодский», оценил благоустройство Курортного бульвара и обновлённые «Главные Нарзанные ванны».