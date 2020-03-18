Врач усомнился в возможности заражения домашних животные коронавирусом

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18 марта, среда  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
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Российской экономике добавили защиты от китайского вируса

Государство поддержит пострадавших от вируса Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Банк России и правительство рассказали о мерах для поддержки бизнеса и граждан в условиях негативного влияния коронавируса на экономику. Если в 2008 году господдержка была оказана в первую очередь банковской системе, то на этот раз объектом помощи стали малый и средний бизнес. Компаниям этого сектора обещаны налоговые, кредитные и другие поблажки. Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Русский офицер отменил «смертный приговор» пионерам авиации

Константин Арцеулов застал и самые ранние самолеты, и начало космической эрыФото: Фотохроника ТАСС
Ровно сорок лет назад, 18 марта 1980 года, завершилась земная жизнь легендарного человека, одного из пионеров русской авиации – Константина Арцеулова. В отведенные ему восемьдесят восемь лет уместилась целая эпоха. Но самое главное – он впервые в мире создал методику предотвращения едва ли не самых частых авиакатастроф того времени. Как это произошло? Подробности...
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Черногория взяла в заложники тысячу россиян

Около тысячи российских туристов не могут покинуть Черногорию Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
Около тысячи российских туристов застряли в Черногории из-за местных властей, которые не дают лоукостеру «Победа» завершить эвакуацию россиян на родину. При этом туристы фактически остались на улице: их отказываются заселять в отели, а у некоторых из них заканчиваются жизненно важные лекарства. Для вылета российских туристов на родину местные власти выдвинули одно встречное условие. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус лишает Зеленского власти

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Власти Украины закрыли страну на карантин. Тем самым еще раз признали независимость ЛНР и ДНР, потерю Крыма и контроль их государства местными националистами. Если президент Зеленский не изменит ситуацию, то он рискует не досидеть до конца срока. Подробности...

Нам повезло. Мы жили в одно время с гением

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Эдуард Вениаминович жил красиво и помер красиво. В смысле, в подходящее время – когда рушится и глобализм, и капитализм, и общество потребления – все, что он ненавидел и с чем боролся. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Нам всем стоит повариться в собственных котелках

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пандемией – не повод, а скорее знак, что нам всем следует пересмотреть отношение к миграции. Не к мигрантам как к людям: люди всегда достойны человеческого отношения, а попавшие в беду – помощи и сочувствия. А к массовой миграции как социальному явлению. К ее причинам и последствиям. Подробности...
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    Как защититься от коронавируса

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      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

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              Врач усомнился в возможности заражения домашних животные коронавирусом

                 18 марта 2020, 19:35
              Фото: ZUMA/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Если бы животные болели коронавирусом, то люди уже давно бы это заметили, заявил газете ВЗГЛЯД врач-пульмонолог Василий Штабницкий, комментируя смерть единственной, возможно, зараженной коронавирусом собаки.

              В конце февраля у собаки заболевшего коронавирусом жителя Гонконга также обнаружили слабовыраженную инфекцию и забрали ее на карантин. После того, как два последних теста на вирус показали отрицательный результат, питомца вернули домой. Через пару дней животное скончалось.

              «Я думаю, что это единичный случай. Если бы вирус действительно передавался бы питомцам, то заболевшие коронавирусом хозяева заметили бы, что и их животные болеют. А уж тем более, если бы они умирали от него, то точно уж эту тенденцию бы заметили», – говорит Штабницкий.

              Врач подчеркнул, что скорее всего смерть собаки вообще не связана с новым коронавирусом и это простое совпадение.

              Ранее Всемирная организация здравоохранения пообещала изучить, возможна ли передача китайского коронавируса от собаки к человеку.

              По данным на 18 марта, китайским коронавирусом по всему миру заражены более 204 тысяч человек. Скончались 8,2 тысячи заболевших. При этом 82 тысячи пациентов выздоровели.


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