Начинающие фермеры в Татарстане могут получить до 6 млн рублей на открытие дела

Минсельхозпрод Татарстана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» начинает конкурсный отбор на предоставление гранта по программе «Агростартап».

Отбор проводится среди крестьянских (фермерских) хозяйств и личных (подсобных) хозяйств на предоставление гранта по развитию сельскохозяйственной производственной деятельности малых форм хозяйствования, обеспечению вовлечения в субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, повышению занятости на селе в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» по программе «Агростартап», сообщает «Комсомольская правда – Казань».

Грантополучатели смогут реализовывать проекты животноводческого направления по мясному и молочному скотоводству, коневодству, овцеводству, птицеводству, пчеловодству, производству товарной рыбы, а также по выращиванию плодовых и ягодных культур, производству зерновых, зернобобовых и кормовых культур и др.

Так, например, на проекты животноводческого направления по мясному и молочному скотоводству выделяется 5 млн рублей (при внесении в неделимый фонд СПоК до 6 млн), на иные направления до 3 млн (при внесении в неделимый фонд СПоК до 4 млн).

Прием заявок и документов осуществляется со 2 марта по 31 марта 2020 года специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Федосеевская, д. 36, 3 этаж каб. 307. Прием проводится в будни с 8.00 до 17.00 часов. Информация о порядке предоставления гранта и формах документов размещена на официальном сайте Минсельхозпрода РТ в разделе «Гранты фермерам, сельхозкооперативам и субсидии ЛПХ».

Более подробную информацию об участии в конкурсе можно получить в отделе развития малых форм хозяйствования по телефонам: (843) 221-76-88 (8844), (843) 221-76-85.

Напомним, в 2019 году гранты Минсельхозпрода РТ по проекту «Агростартап» в размере от 2 до 4 млн рублей получило 103 КФХ из 36 муниципальных районов Татарстана.