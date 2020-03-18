Песков переадресовал правительству вопрос о достаточной для достойной жизни сумме

Сумму, достаточную для достойной жизни, должен рассчитывать не Кремль, а правительство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что более 70% российских граждан относятся к среднему классу.

«Это вопрос скорее для правительства, мы не можем в Кремле определять эту сумму. Сумма рассчитывается на основе целого множества параметров», – ответил он на вопрос о том, является ли сумма в 1,5 МРОТ достаточной, чтобы гражданин мог относить себя к среднему классу, передает ТАСС.

Песков заметил, что в интервью Путин говорит, что есть «абсолютно разные методики» во всем мире.

«И во всем мире, и в ВОЗе, и в международных других организациях, и т. д. Это достаточно относительное понятие», – заметил Песков.

Он добавил, что ему очень приятно, что журналисты внимательно знакомятся с каждой частью интервью российского лидера.

Песков также прокомментировал слова журналистов о том, что по методике Всемирного банка речь идет не о 1,5 размерах МРОТ, а о домохозяйствах, чей уровень потребления в 1,5 раза превышает уровень национальной шкалы бедности. Потребление при этом определяется как расходы на товары и услуги.

«Нужно разобраться, мы обязательно это проверим. Я сейчас не могу сходу ответить, но это интересное замечание. Мы обязательно это проверим», – сказал Песков.

Напомним, ранее Путин заявил, что больше 70% граждан России, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу, и теперь задача властей – укреплять их положение и повышать доходы.