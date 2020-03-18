В МВД захотели упростить иностранцам обучение в России

МВД предложило ввести для иностранцев, прибывших в Россию на обучение, возможность получить новый документ для легализации пребывания в стране.

«Законопроектом для иностранных граждан, прибывших в РФ в целях обучения в государственной образовательной или научной организации, предлагается установить возможность получения нового документа – разрешения на временное проживание в целях получения образования, который будет выдаваться иностранному гражданину по его заявлению при наличии подтверждения о зачислении в государственную образовательную или научную организацию на срок обучения и последующие 180 календарных дней», – сообщается в проекте нормативного правового акта, передает ТАСС.

МВД выступает за освобождение иностранцев, обратившихся за получением разрешения на временное проживание для получения образования, от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства страны и от ежегодной подачи уведомления о подтверждении своего проживания в России.

Также в проекте предлагается дать таким иностранцам право в течение трех лет после окончания обучения в упрощенном порядке получить вид на жительство в России.

Кроме того, ведомство предложило разрешить иностранцам с разрешением на проживание для получения образования право работать в России «без оформления разрешительных документов, в связи с чем потребуется внесение изменений в Трудовой кодекс».

В мае 2019 года исследование установило, что иностранные студенты, которые едут учиться в Россию, чаще всего выбирают естественные науки или информатику в качестве направлений подготовки.