Ученые рассказали об угрозе исчезновения русской выхухоли

Популяция русской выхухоли находится в критическом состоянии, вымирание грозит виду из-за того, что климат в местах обитания водоплавающего животного становится более сухим, а рацион питания вылавливают браконьеры, сообщили в Окском заповеднике.

Как уточняется в сообщении, 100 лет назад выхухоль была промысловым видом, но в XX веке ее численность настолько сократилась, что животное было внесено в Красную книгу, в XXI веке в России насчитывается 10 тыс. особей. Скорость исчезновения вида составляет 7 тыс. зверьков в 10 лет.

«В условиях погодных аномалий, наблюдавшихся в последние годы, зверьки вынуждены концентрироваться в больших, полноводных озерах, которые нередко расположены за пределами особо охраняемых природных территорий, где по-прежнему процветает браконьерский лов рыбы. Если климатическая ситуация в ближайшие годы не изменится, а переселенцы на неохраняемых территориях будут регулярно «зачищаться», то судьба этого реликтового вида предопределена», – передает РИА «Новости» сообщение заповедника.

Как поясняют ученые, чрезмерный вылов рыбы браконьерами оставляет выхухоль без кормовой базы.

Авторы сообщения уточняют, что в последние десять лет практически отсутствуют весенние паводки, отмечаются засухи. Ежегодно к концу осени до 80% естественных пойменных водоемов становится непригодным для обитания выхухоли. В настоящее время выхухоли живут по 140-150 особей на разрозненных территориях. Подавляющая часть поголовья размещается в восстановленных озерах, которые были углублены после того, как их прекратили пытаться осушать и использовать в сельском хозяйстве.



В настоящее время ученым удалось восстановить небольшие популяции выхухолей в Окском заповеднике, а также в заповедниках «Брянский лес» и «Керженский», а также в национальном парке «Орловское полесье».