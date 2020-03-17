ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективных мерах и проектах, предложенных главами субъектов России. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

В топ лучших практик с 9 по 15 марта 2020 года попали: Увеличение выплат «земским» докторам и фельдшерам, Чувашская Республика; Интерактивный консультант по мерам соцподдержки, Приморский край; Расширение участников проекта по предоставлению земельных участков, Курганская область; Перерасчет платы за отопление, Белгородская область; Оформление заявлений на выплаты при рождении ребёнка, не выходя из дома, Москва.

По поручению врио главы Чувашии Олега Николаева на заседании правительства республики утверждены дополнительные выплаты «земским» докторам и фельдшерам. До настоящего времени участники программы «Земский доктор» получали единовременные выплаты в размере 1 млн рублей, а «земские» фельдшеры – 0,5 млн рублей. Теперь дополнительный размер выплат составит 1,5 млн рублей для врачей и 0,75 млн рублей для фельдшеров, решивших устроиться на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки и поселки городского типа, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях Чувашской Республики.

«Врио Чувашии Николаев показывает, что социальная сфера и развитие региона являются приоритетами его работы. Сейчас ему далось принять решение о значительном увеличении выплат по проектам «земский доктор». Принятие таких решений показывает высокую компетентность врио, способность в кратчайшие сроки создать эффективные процессы управления и принятия эффективных решений, умение привлечь и сконцентрировать ресурсы на ключевых социальных направлениях работы региональной власти. Справедливо заметим, что мало кто из врио в такой ситуации мог показать такие результаты, тем более в непростой социальной сфере», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

В Приморье появился специальный сервис помощи в поиске мер социальной поддержки для семей с детьми. «Узнать о том, какие выплаты положены в индивидуальной жизненной ситуации, можно на сайте интерактивного консультанта. На данный момент система содержит все необходимые данные, чтобы определить, какие меры социальной поддержки могут получить многодетные семьи. В дальнейшем сервис будет дополнен и позволит определять право на меры социальной поддержки всех семей с детьми в Приморском крае, вне зависимости от количества детей», – комментируют в министерстве. На сайте пользователю предлагается ответить на ряд вопросов, выбрав из предложенных вариантов именно те, которые в настоящий момент описывают его жизненную ситуацию. После этого система выдаст список мер поддержки и социальных услуг, а также порядок их оформления.

«В реальности очень много людей не пользуются социальными льготами и дополнительными возможностями, потому что не знают, что имеют на это право. Повышение грамотности в этом направлении – важная задача. В данном случае она решена в удобной цифровой форме», – заявила политолог Анна Федорова.

С 15 марта расширено число получателей земельных участков для строительства дома и личного подсобного хозяйства в аренду без торгов по программе «Курганская область зовет». От 4 до 20 соток земли теперь могут получить не только жители региона, которые утратили единственное жилье, участники госпрограммы по содействию переселенцам из-за рубежа; нуждающиеся в жилье жители села и молодые семьи, члены казачьих обществ, внесенные в государственный реестр и действующие на территории Курганской области. Согласно внесенным изменениям дополнительно право на эту меру поддержки получили сельские жители и многодетные семьи вне зависимости от того, нуждаются они в улучшении жилищных условий или нет, семьи, в которых один из супругов не старше 45 лет, а также жители регионов России, которые переехали в Курганскую область на постоянное место жительства.

«Экономика Курганской области – одна из самых слабых в России. Укрепить ее могут ни деньги или некие инвесторы, а только сами люди. Поэтому решение губернатора Шумкова делать из региона привлекательную территорию для жизни – для начала через повышение доступности земли для строительства жилья – хороший ответ на вызов. Следующим шагом после получения земли и строительства дома, пожалуй, могли бы стать некая программа по развитию технологий развития династийных традиций: чтобы семьи планировали жизнь в Курганской области на несколько поколений вперед», – заявил руководитель Центра коммуникативных стратегий Илья Зенов.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил пересчитать плату за отопление жителям многоэтажек. По словам губернатора, из-за аномально теплой прошедшей зимы расходы на отопление снизились почти на четверть. Он предложил сделать перерасчет тем жителям многоквартирных домов, кто платит за отопление по нормативу (таких домов в регионе больше), а не по счетчикам.

«Данная инициатива будет иметь не только прямой экономический эффект, но также позволит повысить доверие граждан к системе ЖКХ, которое в последние годы находится на низком уровне», – заявил политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин.

В Москве, чтобы подать заявление на предоставление федеральных выплат за первого и второго ребенка, теперь можно не выходить из дома. Сотрудники городского департамента труда и социальной защиты населения будут с помощью звонка договариваться с родителями о встрече, расскажут о том, какие выплаты им полагаются, какой пакет документов необходимо подготовить. В назначенный день сотрудники нанесут визит, а также помогут оформить необходимое заявление. В случае если каких-то документов не хватает, за ними в течение пяти дней приедут сотрудники центров госуслуг «Мои документы».

«Москва задает новые стандарты оказания госуслуг. Принимаются решения, когда услуга приходит к гражданам сама – когда надо, когда удобно и где надо. Не надо говорить, насколько важно такое решение, когда речь идет о семье, в которой только что появился ребенок», а – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.