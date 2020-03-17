Путин назвал естественным обновление кадров новыми главами ведомств

Президент России Владимир Путин считает естественным обновление кадров после смены глав различных ведомств, однако призывает относиться к опытным сотрудникам более внимательно, об этом российский лидер заявил на заседании коллегии Генпрокуратуры.

«У нас всегда, когда происходит смена руководства, начинается соответствующая, вполне естественная работа по поиску новых людей, это все правильно», – приводит слова главы государства ТАСС.

«При этом обращаю внимание руководителей прокуратуры и генерального прокурора, что нужно бережно относиться к тем, кто хорошо себя зарекомендовал в предыдущие годы», – отметил он.

Путин также отметил необходимость своевременного назначения опытных сотрудников, в том числе системы прокуратуры, на новые должности, а также поиска «новых перспективных молодых людей».

Президент считает, что такие изменения следует проводить «в сочетании с бережным отношением к тем людям, которые на протяжении многих лет себя хорошо зарекомендовали и добивались положительных результатов в работе».

Путин выразил благодарность бывшему генеральному прокурору России Юрию Чайке за эффективную работу и пожелал профессиональных успехов новому главе ведомства Игорю Краснову.

«Хочу поблагодарить весь прокурорский корпус России за добросовестное отношение к работе, за верность лучшим традициям служения закону, обществу и государству. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить Юрия Яковлевича Чайку за многолетнюю эффективную работу на посту генерального прокурора России. Пожелать успехов Игорю Викторовичу Краснову, всем сотрудникам органов прокуратуры», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Ранее, выступая на заседании коллегии Генпрокуратуры, Путин заявил, что безусловным приоритетом работы прокуратуры должно быть обеспечение охраны прав несовершеннолетних. При этом президент отметил, что число преступлений в России возросло, причем каждое второе остается нераскрытым.