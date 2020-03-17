В Ирландии нашли способ провести парад в честь Дня святого Патрика

В Ирландии телекомпания RTT призвала провести парад в честь Дня святого Патрика в семейном кругу и предложила опубликовать праздничные ролики, которые затем планируется опубликовать в соцсетях с хештегом #RTEVirtualParade («Виртуальный парад»).

В Ирландии отменены массовые мероприятия в честь покровителя Ирландии из-за коронавируса, передает ТАСС. В стране закрыты пабы, кафе, рестораны.

«Этот праздник никогда еще не был таким. Сегодня наши улицы будут безлюдными, но давайте праздновать дома. Проводите красочные парады с костюмами и музыкой и делитесь своими роликами», – обратился канал к зрителям.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс в ходе выступления перед согражданами с поздравлением заявил о важности духовного наследия, связанного с именем покровителя.

«Солидарность и забота о ближнем имеют сегодня фундаментальное значение для всех и каждого из нас в борьбе с огромной опасностью распространения коронавируса», – заявил он.

В Ирландии на утро 17 марта всего зафиксировано 223 заболевших.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека. Общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая. Число летальных случаев выросло до 6 тыс. 606 (3 тыс. 388 смертей вне Китая).