В Общественной палате оценили идею выдавать родителям больничный на время карантина в школах

Давать больничные листы родителям, чтобы они могли смотреть за своими детьми во время карантина нецелесообразно, каждый должен попытаться договориться со своим работодателем самостоятельно, заявила газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Национальный родительский комитет (НКР) предложил выдавать родителям, дети которых младше 14 лет, больничные листы, чтобы школьники были под надзором взрослых. Такое предложение появилось в связи с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина закрыть государственные школы и учреждения дополнительного образования до 12 апреля из-за коронавируса.

«Безусловно, выдавать родителям больничные листы на время карантина в школах это один из способов решения проблемы, но с другой стороны, указом Собянина предусмотрено, что если детей не с кем оставить, то школы все-таки принимают этих детей в малых группах и во время закрытия. Проблему все-таки нужно решать индивидуально, потому что и так экономика достаточно перегрета в этой ситуации. Мы должны сделать все, чтобы не обрушить рынок труда», – говорит Починок.

В распоряжении мэра Москвы уточняется, что для учеников с 1 по 4 класс в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима. Такие меры как раз были приняты по запросам родителей.

«Четвертый класс, детям все-таки уже по десять лет, многие уже сами ходят в школу, достаточно самостоятельные, поэтому не думаю, что будут какие-то сложности в том, чтобы детей постарше оставлять без присмотра родителей. Возможно обеспокоенным мамам и папам стоит давать не больничный лист, а отпуск на это время. Я считаю инициативу с больничными все-таки нецелесообразной», – комментирует Починок.

По мнению председателя комиссии, каждый родитель, который не может работать дистанционно, должен попытаться договориться со своим работодателем самостоятельно. Также она предлагает школам попробовать брать и учеников постарше, чтобы родители за них не переживали, пока находятся на работе.

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