В Минобороны рассказали о судьбе разгонного блока «Фрегат»

Разгонный блок «Фрегат» увели на орбиту захоронения после выведения на расчетную орбиту спутника «Глонасс-М», сообщили в Минобороны.

«После выведения на орбиту космического аппарата «Глонасс-М» <...> специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова провели операцию по уводу разгонного блока «Фрегат» с целевой орбиты космического аппарата на орбиту захоронения», – сказали в департаменте.

Там добавили, что для этого потребовалось дважды включить его двигательную установку. Блок был переведен на орбиту высотой около 19,5 тыс. километров.

Ранее во вторник ракета «Союз» со спутником «Глонасс» стартовала с Плесецка.

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