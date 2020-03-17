Синоптики рассказали о погоде в Москве

Во вторник, 17 марта, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщили синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 3-5 градусов, по области – 1-6 градусов тепла.

Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 753 миллиметра ртутного столба.

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