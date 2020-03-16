Западные СМИ оплачивают работу некоторых российских журналистов-фрилансеров

Согласно финансовым отчетам, некоторым из журналистов-фрилансеров, которые переехали из России в США, платят десятки тысяч долларов за громкие высказывания, сообщают СМИ.

Проект «АнтиПроганда» рассказывает, в частности, о Владимире Ленском, который имел опыт работы на НТВ, Первом канале, «Звезде», РЕН-ТВ, а в 2014 году перешел на радиостанцию «Голос Америки» и переехал в США. С 2014 по 2018 года он также совмещал работу на радиостанции с RTVI, где вел несколько международно-политических передач: «Эхо недели», «Русский акцент» и «Тайм-код», – сообщает «Ридус».

С марта 2014 года по январь 2020 года Ленский получил от BBG более 77 тыс. долларов как журналист-фрилансер. Причем, 26,2 тыс. долларов он заработал в 2019 году, и 16,5 тыс. долларов – в 2020 году.

Ленский неоднократно делал антироссийские заявления. К примеру, в июне 2017 года в программе «Тайм-Код» он заявил: «Владимир Путин лично распорядился помочь избранию Дональда Трампа… Мало того, что Президент России целенаправленно вмешивался в американский избирательный процесс, так об этом, и вот вторая сенсация от WashingtonPost, давно знали в ЦРУ».

Александр Герасимов, бывший сотрудник НТВ, РЕН-ТВ, ОТР и радиостанции «Сити FM», живет в США и также работает на «Голос Америки», где ведет авторскую программу «Оно вам надо?», где освещает актуальные политические события, которые имеют антироссийскую направленность, пишет «Ридус».

С мая 2017 года по февраль 2020 Герасимов заработал от BBG более 230 тысяч долларов, 52 тыс. – за 2019 год и 19,5 тыс. – за 2020.

«Мой американский сосед Эдуард… когда понял, что свою программу максимум (протестная активность) выполнил, а сражаться с путинским режимом стало физически опасно, решил избавить себя хотя бы от Путина и бежал в Соединенные Штаты. Вот вам история о том, как кремлевский режим в очередной раз раздавил маленького человека, усомнившегося в непререкаемости его действий», – говорил он в эфире в 2019 году.

Елена Матусовская – еще один журналист, сменивший работу в федеральных СМИ в России на «Голос Америки» в США. Там она работает с 2017 года. С 2018 года по 2020 Матусовская заработала от BBG более 97 тыс. долларов, причем 43,3 тыс. долларов были получены в 2019 году и 22,6 – в 2020 году.

За свою пропагандистскую деятельность эти фрилансеры получают десятки тысяч долларов, резюмируют авторы расследования.